Ukrayna'da sivil kayıplar için toplu mezarlar kazılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile başlayan savaşta 20 gün geride kaldı.

Ukrayna topraklarında şiddetli çatılşamar devam ederken bu şiddetten en çok etkilenenler siviller oldu.

Milyonlarca sivil, komşu ülkelere kaçarak canını kurtarırken bu kadar şanslı olmayan yüzlerce sivil çatışmalar nedeniyle canından oldu.

BM: 636 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin verdiği rakamlara göre, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 46'sı çocuk olmak üzere 636 sivil yaşamını yitirdi.

BM: 1125 KİŞİ YARALANDI

BM, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü Harkiv ve Mariupol gibi kentlerden bilgilerin gelmesi geciktiği için, hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, yaralananların sayısının ise bin 125 olarak bildirildi.

BM'nin verileri karşısında Ukrayna yetkililerine göre bu sayılar 10 binleri buluyor.

SADECE MARIUPOL'DE 2 BİN 100 ÖLÜ

Pazar günü Mariupol Belediye Meclisi, kentteki sivil ölüm sayısının 2 bin 100'ün üzerine çıktığını açıkladı.

TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR

Sayılar bu seviyelere yükselirken savaşın en can yakan görüntüleri de objektiflere yansıyor.

Ukrayna'nın bombardıman altındaki birçok şehrinde cenazeleri defnetmek için toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Sokaklardan toplanan cesetler ve hastanede hayatını kaybeden insanların bedenleri toplu mezarlara gömülmeye başlandı.

O anlara ilişkin trajik görüntüler uluslararası camiada büyük yankı uyandırdı.