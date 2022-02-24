Ukrayna'daki Türkler, korunmak için sığınaklara yerleşti
Rusya ile çıkan savaş nedeniyle güvenli bölgeye geçmeye çalışan Ukraynalılar arasında bulunan bir Türk'ün yayınladığı videoda, sığınaklara indikleri anlar yer aldı.
GÜNDEM 24.02.2022, 10:01
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'da Rusya'nın askeri müdahalesi başladı.
Ülkenin birçok kentinde Rus jetleri görülürken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki vatandaşlara yönelik açıklama yaptı.
Bakanlığın, vatandaşların güvenli yerlere yerleşmeleri ve evlerden çıkmamalarına dair yaptığı uyarının beraberinde ülkedeki Türkler de harekete geçti.
TÜRKLER SIĞINAKLARA SAKLANDI
Askeri müdahaleden korunmak için evlerinin altında bulunan sığınaklara saklanan Ukraynalılarla birlikte bölgede yaşayan Türkler de güvenli alanlara geçmeye başladı.
"ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"
Sığınağa saklanırken video çeken bir Türk, "Sığınaklara iniyoruz komşularla hepimiz, Allah sonumuzu hayretsin bakalım." dedi.
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