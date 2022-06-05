Ukrayna'dan gelen çocuklar kötü günleri oyunlarla unutmaya çalışıyor

Ukrayna'da yaşadıkları şehirleri terk ederek güvenli buldukları Türkiye'ye gelen ailelerden bazıları Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kırklareli Valiliği, yurtta kalan çoğunluğu çocuk Kırım Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkan sunuyor.

İl Göç Müdürlüğü yetkilileri günün büyük bölümünü yurtta kalan savaş mağduru 158 çocuğa ayırıyor.

Görevliler çocuklarla zeka oyunları başta olmak üzere, satranç, futbol, çuval, halat çekme ve yumurta taşıma gibi oyunlar oynuyor.

"Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum"

Yurtta oyunlar oynayarak yaşadıkları kötü günleri unutmaya çalışan çocuklardan Ahıska Türkü 13 yaşındaki Mevlüt Safarov, AA muhabirine, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Her şey yoluna girdikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirten Safarov, "Ülkemi özlüyorum, en yakın zamanda gitmek istiyorum. Orada yakın arkadaşlarım, ninem kaldı, onları özlüyorum." dedi.

Safarov, savaştan özellikle çocukların etkilendiğini, köylerindeki evlerine askerler geldiğinde ve savaş uçaklarını gördüğünde çok korktuğunu dile getirdi.

Yurtta oyunlar oynayarak kötü günleri unutmaya çalıştığını anlatan Safarov, "Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada her şey güzel, oyun oynuyoruz arkadaşlarla. Çok güzel vakit geçiriyorum, maç yapıyoruz, basketbol, voleybol oynuyoruz. Ülkemde kalsaydım orada bir iki arkadaşım kaldı, onlarla da oynardım." diye konuştu.

Ahıska Türkü 12 yaşındaki Efsel Agaliev de savaşın kendisinde çok kötü izler bıraktığını ifade etti.

Ukrayna'daki arkadaşlarını ve okulu özlediğini vurgulayan Agaliev, "Orada arkadaşlarımızla oynuyorduk, maç yapıyorduk. Savaştan dolayı buraya geldik. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Polis olursam insanları koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Ahıska Türkü 10 yaşındaki Milana Seferova da savaşın bitmesini çok istediğini söyledi.

Ukrayna'da evlerinin üzerinden roketler geçtiğinde çok korktuğunu aktaran Seferova, "Bombalar patlıyordu, sesler geliyordu. Burada güvendeyiz. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Burada çok mutluyum ama savaş bitince okuluma dönmek, arkadaşlarımla oynamak isterim. Eskisi gibi ailemle mutlu yaşamak isterim." dedi.