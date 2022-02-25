Ukrayna: Rusya 2 kentte ambulanslara ateş açtı

Ukrayna sağlık bakanı Rus birliklerini Zaporizhzhya ve Chernihiv bölgelerinde ambulanslara ateş etmekle suçladı.

Viktor Lyashko Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, Rus güçlerinin Chernihiv'deki bir psikiyatri hastanesine de ateş açtığını söyledi.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Zelenskiy'den müzakere çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı vermişti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.