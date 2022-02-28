Ukrayna tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri bir araya geldi.

Toplantının gündemi Rus saldırılarının sona erdirilmesi ve acil ateşkes bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.