Ukrayna tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Ukrayna heyeti, Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti, buna Kırım ve Donbas da dahil.
GÜNDEM 28.02.2022, 16:09 28.02.2022, 17:08
Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.
Ukrayna ve Rusya heyetleri bir araya geldi.
Toplantının gündemi Rus saldırılarının sona erdirilmesi ve acil ateşkes bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.
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