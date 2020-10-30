Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ağırladı. Bir dizi program gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Bakan Karaismailoğlu’nun ilk durağı Büyükşehir Belediyesi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öcal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkililerinin katıldığı görüşmede şehir genelinde devam eden yatırımlar değerlendirildi.

UNESCO Lansmanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanımızın katılımıyla UNESCO Lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın şehrimiz genelinde çok önemli çalışmalar var. İnşallah bu yatırımlarla da ilgili son durumu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Sayın Bakanımıza tekrar nazik ziyaretleri için şehrim ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a Kaliteli Hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bugün Kahramanlığın destanını yazan şehrimiz Kahramanmaraş’tayız. Yatırımlarımızla ilgili değerlendirmeyi Ulaşım Çalıştayımızda gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Kahramanmaraşımızı kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp örnek bir şehir haline getirmek. Tek derdimiz halkımıza kaliteli hizmet sağlayabilmek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm Kahramanmaraşlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na İstiklal Madalyası figürlü tablo hediye etti.