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Ülke geneli 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda aranan 740 kişi yakalandı

Ülke genelinde 19 bin 365 karma ekip, 61 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleştirilen “Güvenli Eğitim Uygulaması’’nda çeşitli suçlardan aranan 740 kişi yakalandı.

GÜNDEM 14.06.2022, 20:59
Ülke geneli 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda aranan 740 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından “Güvenli Eğitim Uygulaması’’ yapıldı.

Uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amaçlandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 19 bin 365 karma ekip ile 61 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda 18 bin 28 okul servis aracı denetlendi.

501 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

245 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 236 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak”, 68 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 40 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam bin 501 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 293 okul servis aracı trafikten men edilirken 11 sürücünün belgesi geri alındı.

32 bin 252 umuma açık yer denetlendi

23 bin 389 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde 32 bin 252 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi.

24 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Umuma açık yerlerde bulunan 307 bin 568 kişi sorgulandı.

Toplam 740 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada 29 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 36 yaralama, 39 hırsızlık, 34 dolandırıcılık, 20 tehdit, 8 hakaret, 402 yoklama kaçağı-bakaya ve 160 diğer suçlardan olmak üzere toplam 740 aranan şahıs yakalandı ve 12 kayıp çocuk bulundu.

3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ile 4 adet kesici/delici alet elde edildi.

Uygulamada ayrıca, 3 bin 179 gr uyuşturucu madde, 2 bin 915 paket kaçak sigara, 71 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 30,6 kg kıyılmış tütün ve 403 adet kaçak puro ele geçirildi.

#Güvenli Eğitim Uygulaması
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