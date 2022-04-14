Ülke genelinde havalar ısınacak
Mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak. Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek.
GÜNDEM 14.04.2022, 12:38 14.04.2022, 16:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Doğu Karadeniz dışında kalan kesimlerde yağış beklenmiyor.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde bahar yağmurları görülecek.
Batı kesimlerden başlayarak artacak hava sıcaklıkları önce mevsim normallerine, hafta sonundan itibaren de özellikle doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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