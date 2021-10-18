Ünal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ı ziyaret etti!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, şunları söyledi.

“Sayın bakanımız gerek bakanlık sürecinde gerek genel başkan yardımcılığı döneminde gerekse de grup başkanvekilliği döneminde Malatya’nın milletvekili olarak görev yapmıştır. Malatya’nın bütün sorunlarıyla ilgili kendilerine gittiğimizde sorunların çözümü noktasında ve ilgili yerlere intikali noktasında Malatya milletvekili gibi hareket etmiştir.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malatya benim aynı zamanda ikinci memleketim. Malatya’da milletvekillerimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Özellikle Malatya’mızın son 10 yılda aldığı yatırımlar bölgenin en yüksek rakamı. Her anlamda her alanda Malatya çok ciddi yatırımlar aldı. Malatya ziyaretimizde TOKİ tarafından yapılan konutların kura çekimine de katıldık. Malatya’da 6 bin 287 konut yapıldı. Devletimiz son derece güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ve duruşuyla hamd olsun bütün ihtiyaç sahiplerine TOKİ tarafından konutlar yapıldı ve kura çekimini gerçekleştirdik. Tarihimizde Malatya’nın çok özel bir yeri var. Anadolu’nun tarihinde özel bir yeri var. Malatya’nın hafızasını gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Malatya’da olmaktan dolayı memnun olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum”

Öte yandan Malatya'da 345 deprem konutunun kura çekimi törenine katılan Ünal burada yapmış olduğu konuşmada, “Hamdolsun öyle bir coğrafyadayız ki üretimiyle kendi kendisine yeten, tedarik konusunda sorun yaşamayan ve sosyal devlet anlayışıyla devletin milletinin hizmetinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi.