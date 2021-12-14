Ünal: “Siz kürtleri değil pkk ideolojisini benimseyenleri seviyorsunuz”

Mecliste tekrar cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından grupbaşkanvekilliği ile görevlendirmesinin ardından hiçbir kuru gürültüye pabuç bırakmayan Ak Parti myk üyesi tbmm Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Siz Kürtleri Değil PKK İdeolojisini Benimseyenleri Seviyorsunuz” diye tepki gösterdi.



HDP vekil Feleknas Ucanın, genel kurul kürsüsünde Kürtçe konuşmasına ünal geçit vermedi.



Genel Kurulda Oturuma Verilen Aranın Ardından Tansiyon Düştü.



