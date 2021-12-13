Ünal: “Valiliğin, eylemi yasaklama kararı hukuk dışı değildir”
Barınamıyoruz harekâtı artan kiralar sebebiyle barınamadığını iddia eden öğrenciler Ankara’da gösteri yapmak istedi. Ancak gösteri için izin alınmamıştı. Ve başka illerden Ankara’ya gelenler Ankara girişinde durdurulmuştu. Bazı gözaltı işlemleri olmuştu. Mecliste görüşmeler devam ederken bu konu meclisin de gündemindeydi konuya ilişkin açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan geldi.
GÜNDEM 13.12.2021, 17:37 13.12.2021, 17:40
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ankara’daki barınamıyoruz eylemini detaylarıyla anlattı. Muhalefetin eleştirmeye çalıştığı algıyı şu sözlerle bertaraf etti.
Ankara’daki eylem genel kurulda da gündem geldi. Eylemin yasağa rağmen yapıldığına dikkat çeken Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, savcının kararını uygulayan kolla dönük bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz dedi.
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