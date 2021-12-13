Ünal: “Valiliğin, eylemi yasaklama kararı hukuk dışı değildir”

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ankara’daki barınamıyoruz eylemini detaylarıyla anlattı. Muhalefetin eleştirmeye çalıştığı algıyı şu sözlerle bertaraf etti.



Ankara’daki eylem genel kurulda da gündem geldi. Eylemin yasağa rağmen yapıldığına dikkat çeken Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, savcının kararını uygulayan kolla dönük bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz dedi.





