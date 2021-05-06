Ünlü isimlerden ve siyasetçilerden 20'li yaşlar paylaşımları

Instagram ve Twitter'da gündem olan '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ederken, sizler için paylaşımda bulunan ünlü isimleri derledik.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)" notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bakan Selçuk'un esprisine 'klonlama' şakasıyla karşılık verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır." notuyla paylaşım yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz yaylalarına çıktığı gençlik günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "Bir zamanlar bende 20’li yaşlardaydım. Üstelik saçım da vardı, kel değildim."

CÜNEYT ARKIN

Oyuncu Hasibe Eren: "E Allah affetsin bir tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..."

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: "Gençlik başımda duman..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

MUHARREM İNCE

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (Soldaki)

Şarkıcı Haluk Levent: "Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama..."

ŞEVKET ÇORUH

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan