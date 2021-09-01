Ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, Ankara’da 69 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNDEM 01.09.2021, 23:21
Ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi

Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

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