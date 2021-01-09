Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD’de yaşanan karışıklığı tahmin etmişti!
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi ekranlarda dile getirmişti.
GÜNDEM 09.01.2021, 15:04 09.01.2021, 18:57
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi geçtiğimiz yıl ekranlarda ABD’de yaşanan karışıklıkları daha öncesinde tahmin etmişti.
Milyonların takip ettiği isim Abdullah Çiftçi katıldığı televizyon programlarında ABD’de başkanlık seçimlerinde yaşanılacak olan karışıklıkları günler öncesinde bilmişti.
Stratejist Çiftçi programlarda Trump’ın görevi devrederken ABD karışacak demesinden sonra ABD’de karışıklıklar yaşanmaya başladı.
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