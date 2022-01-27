Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Aksu Tv Ekranlarında çok önemli tespitlerde bulundu!

Bu tespitini ilk olarak gündem programında paylaşan Çiftçi, eğer Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışırsa ABD’de iç karışıklık kaçınılmaz olur dedi.

Son günlerin popüler konularından metaverse’yi ele alan Çiftçi, bu programın artıları olacağı gibi eksi yönleri de çok olacaktır” ifadelerine yer verdi.