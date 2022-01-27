Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Aksu Tv Ekranlarında çok önemli tespitlerde bulundu!
Geçtiğimiz Günlerde Gündem Programına konuk olan Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Aksu Tv Ekranlarında çok önemli tespitlerde bulundu.
GÜNDEM 27.01.2022, 12:02 27.01.2022, 12:15
Bu tespitini ilk olarak gündem programında paylaşan Çiftçi, eğer Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışırsa ABD’de iç karışıklık kaçınılmaz olur dedi.
Son günlerin popüler konularından metaverse’yi ele alan Çiftçi, bu programın artıları olacağı gibi eksi yönleri de çok olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
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|24
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