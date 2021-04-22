Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar!
Aksu Haber Gündem programına konuşan Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, kripto paralarla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
GÜNDEM 22.04.2021, 13:52 22.04.2021, 17:07
Kripto paranın uzun vadeli bir yatırım süreci olduğunu belirten Abdullah Çiftçi, riskin de fırsatın da büyük olduğunu ifade etti.
Abdullah Çiftçi, devletin halkı bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizerek borsa bilginiz yoksa kripto para işine girmeyin, girerseniz de bu işi bilen biriyle girin uyarılarında bulundu.
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