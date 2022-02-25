Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi savaşı değerlendirdi!

Beyaz TV’de yayınlanan ne var? Ne yok? Programına konuk olan çitçi, Rus devlet başkanı Putin’in Ukrayna’da yönetimi değiştirmek istediğini söyledi.

3. dünya savaşı başlar mı? sorusunun cevabını da veren çiftçi, buradaki beklentinin farklı olduğunu söyledi.