Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi savaşı değerlendirdi!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ne durumda? Süreç nasıl ilerleyecek, Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi savaşı değerlendirdi.
GÜNDEM 25.02.2022, 12:53
Beyaz TV’de yayınlanan ne var? Ne yok? Programına konuk olan çitçi, Rus devlet başkanı Putin’in Ukrayna’da yönetimi değiştirmek istediğini söyledi.
3. dünya savaşı başlar mı? sorusunun cevabını da veren çiftçi, buradaki beklentinin farklı olduğunu söyledi.
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