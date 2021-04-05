Ünlü stratejist Abdullah Çiftçi, skandal bildiriyi yorumladı! 104 ne oluyor

Emekli 103 amiralin, son dönemde gündeme gelen takkeli amiral ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışma yaratmaya devam ediyor.

Abdullah Çiftçi sosyal medya hesabında konuyu detaylı bir şekilde yorumladı. Çiftçi, Bildiriyi imzalayan amirallerin bazı konularda bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bildiriyle bir mesaj verildiğinin altını da çizdi.

Bildiride hükümete direk bir tehdidin olduğunu söyleyen Çiftçi, tehdidi yapanların amirallerin olmadığını söyleyerek amirallerin tehdit yapılmasına vesile olan yerel düşünen insanlar olduğunu söyledi.