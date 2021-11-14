Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’den önemli açıklamalar

Program sunucusu Koray Şerbetçi’nin sorularını yanıtlayan Çiftçi, ABD-Çin savaşının arka planında neler var? Diye iletilen soru hakkında şu açıklamalarda bulundu.

21.yüzyıloda yeni soğuk savaş çin ve abd arasında kim ne vaat ediyor dünyaya yani savaş ne? savaşın ekonomik yönü var askeri yönü var teknolojik yönü var aynı zamanda ideolojik yönü var. Mesela korona sonrası şuan tüm dünyanın izlediği koronayla mücadele ve korona sonrasından başarılı olacak sistem konuşuluyor. Dün Bill Gates in yaptığı açıklamada koronayla mücadelede Çin’in sistemi daha başarılı bu sadece koronayla mücadelede değil önümüzdeki yıllarda Dünyaya önerilecek olan yeni bir yönetim modeli tartışacağız.

Şerbetçi’nin Çin’in bütün dünyaya önerdiği bu model nedir? Diye sorduğu soru için ise Çiftçi şunları söyledi

Bir ülkenin akıl seviyesi aynı zamanda başarı seviyesini belirler. Çin’in 2020 yılında başlayacağını iddia ettiği sosyal kredi sistemi adı altında aslında dijital devlet yönetim şekli, bizde de hes kodu ile başlayan ve devam eden süreç.