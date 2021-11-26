Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’den önemli açıklamalar
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda Birleşik Arap Emirlikleri Prensinin Türkiyeye gelmesi ve 10 milyar dolarlık yatırım kararıyla ilgili bilgiler aktardı.
GÜNDEM 26.11.2021, 16:47
Çiftçi yayınladığı videosunda, Türk devletleri teşkilatı projesinin öneminden bahsetti.
Çiftçi konuşmasının devamında Türkiye’nin yapmış olduğu diplomatik hamlelerin gelecekteki doğurabilecek sonuçlarını aktardı.
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