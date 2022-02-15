Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’den önemli açıklamalar!
Yaptığı Analizler ve Farklı Bakış Açıları ile Türkiye’de Yüzbinlerce İnsanın Yakından Takip Ettiği ve Bu Alanda Tek İsim Olan ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 15.02.2022, 14:19 15.02.2022, 16:56
Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda Ukrayna ile Rusya arasındaki krizinin son durumu hakkında stratejik bilgileri aktardı.
Türkiye’nin bu konuda rolü ne olacak? Sorusunu da detaylı bir şekilde yorumlayan çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi.
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