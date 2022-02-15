Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’den önemli açıklamalar!

Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda Ukrayna ile Rusya arasındaki krizinin son durumu hakkında stratejik bilgileri aktardı.

Türkiye’nin bu konuda rolü ne olacak? Sorusunu da detaylı bir şekilde yorumlayan çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi.