Urfa şehitlerine son görev

Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, birliğinde düzenlenen askeri törenin ardından bugün hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un cenazesi, helallik alınmak üzere baba ocağı Pazarcık İlçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde getirildi.

Burada şehit babası İsmail, annesi Havva Alyakut, eşi Gülsüm Alyakut ve şehidin kardeşleri, Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Baba ocağında alınan helalliğin ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, tören için Ulu Camine götürüldü.

Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. İmam Alyakut, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenabı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin.

Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı Yukarı Pazarcık Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı şehitlik bölümüne toprağa verildi.

Törene, şehit ailesi ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş milletvekilleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersinli şehidimiz toprağa verildi

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın naaşı da havayoluyla Adana’ya ve oradan karayoluyla memleketi Mersin’in Gülnar ilçesine getirildi.

ŞEHİDİN NAAŞI BABAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İlk önce babaevine götürülen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından tören için Gülnar Hükümet Konağı önüne getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Burada baba Nebi, anne Şadiye ile şehidin kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan başta olmak üzere birçok yakını Mehmetçiğin elinde tuttuğu fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Şehidin fotoğrafını taşıyan Mehmetçik ise ağlamamak için kendini zor tuttu.

Binlerce kişinin doldurduğu meydanda cenaze namazının kılınmasından sonra şehidin naaşı Ayvalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADA ANNESİNE HİTABEN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER HERKESİ DUYGULANDIRDI

Şehitten geriye ise 17 Aralık 2016’da Kayseri’deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duyguları ve 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı.

O görüntülerdeki şehidin sesi törende de dinletilirken, herkesi duygulandırdı.

TÖRENE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Adana Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, milletvekilleri, il, ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve askeri personel ile şehidin yakınları, ailesi ve binlerce kişi katıldı.

Piyade Onbaşı Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için cenaze töreni düzenlendi.