banner86

banner85

Urfa şehitlerine son görev

Şehitlerden Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı Yukarı Pazarcık Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı şehitlik bölümüne toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar Mersin'de, Piyade Onbaşı Enes Koç Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM 09.01.2022, 16:52
Urfa şehitlerine son görev

Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, birliğinde düzenlenen askeri törenin ardından bugün hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un cenazesi, helallik alınmak üzere baba ocağı Pazarcık İlçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde getirildi. 

Burada şehit babası İsmail, annesi Havva Alyakut, eşi Gülsüm Alyakut ve şehidin kardeşleri, Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. 

Baba ocağında alınan helalliğin ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, tören için Ulu Camine götürüldü. 

Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. İmam Alyakut, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenabı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin.

Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi. 

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı Yukarı Pazarcık Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı şehitlik bölümüne toprağa verildi. 

Törene, şehit ailesi ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş milletvekilleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Mersinli şehidimiz toprağa verildi

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın naaşı da havayoluyla Adana’ya ve oradan karayoluyla memleketi Mersin’in Gülnar ilçesine getirildi.

ŞEHİDİN NAAŞI BABAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İlk önce babaevine götürülen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından tören için Gülnar Hükümet Konağı önüne getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Burada baba Nebi, anne Şadiye ile şehidin kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan başta olmak üzere birçok yakını Mehmetçiğin elinde tuttuğu fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Şehidin fotoğrafını taşıyan Mehmetçik ise ağlamamak için kendini zor tuttu.

Binlerce kişinin doldurduğu meydanda cenaze namazının kılınmasından sonra şehidin naaşı Ayvalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADA ANNESİNE HİTABEN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER HERKESİ DUYGULANDIRDI

Şehitten geriye ise 17 Aralık 2016’da Kayseri’deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duyguları ve 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı.

O görüntülerdeki şehidin sesi törende de dinletilirken, herkesi duygulandırdı.

TÖRENE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Adana Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, milletvekilleri, il, ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve askeri personel ile şehidin yakınları, ailesi ve binlerce kişi katıldı.

Piyade Onbaşı Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için cenaze töreni düzenlendi.

#şehit #Teğmen Murat Alyakut
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Göztepe 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 36
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11