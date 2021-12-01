Uşak'ta alkollü sürücünün çarpıp kaçtığı kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta bulunan Gazi Bulvarı'nda kan donduran bir olay yaşandı.

Su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı.

HIZLI GİTTİĞİ OTOMOBİLLE VATANDAŞA ÇARPTI

Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı’nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.

ÇALIŞANI TUTANAK TUTULMASI İÇİN POLİSİ ARADI

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.’nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti.

KANLAR İÇİNDE KALAN KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Hasibe Güven’in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti.

1,5 saat şiddetli yağış altında yolun ortasında fark edilmeyi bekleyen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ PATRON OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P’nin olduğu tespit etti.

EHLİYETİNE 2028 YILINA KADAR EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.’nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bir mimarlık ofisinde çalıştığı öğrenilen Güven’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.