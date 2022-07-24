Usta Kalem Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala ve çok sayıda seveni katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, “medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir abimiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan Özdenören'in tabutuna omuz verdi. Kahramanmaraşlı usta yazar Rasim Özdenöner’in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.