Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu İngiliz anahtarıyla darbettiği üvey annesini bıçaklayarak öldürdü. Üvey annesini sevmediğini ve öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını itiraf eden çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM 28.06.2021, 18:01
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.'yu İngiliz anahtarıyla darp ettikten sonra bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Daha sonra E.N.O., polis ekiplerince İstanbul Silivri'de yakalandı.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK 1 YILDIR PLAN YAPIYORMUŞ
Emniyete götürülen E.N.O.'nun psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi ise kan dondurdu. E.N.O. verdiği ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti.
ANNESİNİ KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2021
|İmsak
|03:19
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü