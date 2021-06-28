Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.'yu İngiliz anahtarıyla darp ettikten sonra bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Daha sonra E.N.O., polis ekiplerince İstanbul Silivri'de yakalandı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK 1 YILDIR PLAN YAPIYORMUŞ

Emniyete götürülen E.N.O.'nun psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi ise kan dondurdu. E.N.O. verdiği ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti.

ANNESİNİ KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.