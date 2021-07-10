Uyuşturucu madde ticaretine ceza yağdı

Elbistan’da 29 Temmuz 2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi’nde Sinan P.’ye ait ikamet ve otomobilde yapılan aramada 41,53 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen 5 kişinin yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail K. (37) ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Sinan P. (22) tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıklar katılmadığı duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, içici olduklarını ve uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyetince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan İsmail K. 13 yıl 9 ay hapis ve 50. Bin lira adli para, Sinan P. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 326 lira adli para, Gülistan B. 11 yıl 5 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para, Salih E. Y. 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para ve Serkan D. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkemece, hükmen tutuklanmasına karar verilen gülistan B. Hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.