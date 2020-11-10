Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 10.11.2020, 09:17
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerin operasyonları sürüyor.
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