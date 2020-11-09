Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

GÜNDEM 09.11.2020, 10:43
Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler takibe aldıkları 2 kişiyi uyuşturucu satarken yakaladı.

Gözaltına alınan S.M. ve B.C. tutuklandı.

#Uyuşturucu Operasyonu #Tekirdağ
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