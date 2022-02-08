Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 31 kilo 125 gram eroin, 17,48 gram afyon sakızı, 1,67 gram metamfetamin, 15 bin 590 paket kaçak sigara ve19 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 11 asayiş, 7 kaçakçılık, 1 terör ve 1 resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere yakalanan 20 zanlı, yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.