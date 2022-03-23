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Üzerine trafik lambası devrilen genç yaşamını yitirdi

Okuldan eve giden lise öğrencisi, ışıklarda beklediği sırada kendisini sıkıştıran otomobilden kaçmak isteyen bir kamyonetin çarptığı trafik lambasının devrilmesi sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.

GÜNDEM 23.03.2022, 11:08
Üzerine trafik lambası devrilen genç yaşamını yitirdi

İstanbul Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe mevki'inde yaşanan olayda, lise öğrencisi Ali Ekber İvgin okuldan çıkıp evine gitmek için İETT durağına yürüdüğü esnada karşıya geçmek için ışıklarda beklemeye başladı.

Arnavutköy yönünde ilerleyen kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı iddiaya göre, yan şeridinde ilerleyen otomobilin sıkıştırması sonucunda manevra yaptı.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI TRAFİK LAMBASI DEVRİLDİ

Yaptığı manevra nedeni ile direksiyonu toplayamayan kamyonet sürücüsü Sığırcı, trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen trafik lambası karşıya geçmek için bekleyen lise öğrencisi Ali Ekber İvgin'in üzerine devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen trafik lambası ile kamyonet arasında kalan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı İvgin, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan özel hastaneye ait bir ambulansın durduğu halde yaralı gence müdahale etmeyerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

"KALP MASAJI YAPTIK, NABZI ATIYORDU"

Kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı, "Burada sarı ışık yandı ben yoldan ilerliyordum bu otomobil sağımdaydı üzerime kırınca durmaya çalıştım. Duramadım kaldırıma çıkıp buraya çarptım direkt çocukta yere düştü tüm suç yan arabada. Durumu nasıl bilmiyorum inşallah kurtulur. Yerde yatıyordu ben kalp masajı falan yaptım nabzı atıyordu ama bilmiyorum." dedi.

"ÖZEL HASTANE AMBULANSI MÜDAHALE ETMEDİ"

Yoldan geçerken kazayı fark edip duran ve yaralıya yardım eden diğer vatandaşlar ise, "Sarı ışık yanarken bir anda fren yaptılar, kamyon ani fren yapınca diğer araç sollamak istedi kamyonet direğe çarptı. Çocuğa kalp masajı falan yaptılar ama direk de çocuğun üzerine düştü. Bir tane özel hastane ambulansı müdahale etmedi çocuğun bilinci yerindeydi sadece sağ bacağını demir sıyırmıştı. Yolun karşısına geçmek için bekliyordu burada ışıklar araçlara kırmızı yanıyordu." şeklinde konuştu. 

"ÖZEL HASTANE AMBULANSI MÜDAHALE ETMEDİ"

Yoldan geçerken kazayı fark edip duran ve yaralıya yardım eden diğer vatandaşlar ise, "Sarı ışık yanarken bir anda fren yaptılar, kamyon ani fren yapınca diğer araç sollamak istedi kamyonet direğe çarptı. Çocuğa kalp masajı falan yaptılar ama direk de çocuğun üzerine düştü. Bir tane özel hastane ambulansı müdahale etmedi çocuğun bilinci yerindeydi sadece sağ bacağını demir sıyırmıştı. Yolun karşısına geçmek için bekliyordu burada ışıklar araçlara kırmızı yanıyordu." şeklinde konuştu.

#trafik lambası #Kaza #İstanbul #Aksu Tv #aksu tv haber
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