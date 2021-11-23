Uzmanından ailelere altın değerinde tavsiyeler!

Pandemi sürecinin hala devam ettiği şu dönemde öğrencilerin sosyolojik ve psikolojik durumu da birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur ailelere önerilerde bulunarak çocuklarına yanlarında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini söyledi.