Uzmanından 'Güvenli İnternet Günü’ne özel uyarılar!

İnternet kullanıcılarının özellikle kimlik avı saldırıları ve siber dolandırıcılıklardan fidye yazılımı ve IOT cihazların güvenliğine kadar bireysel kullanıcıların ve şirket çalışanlarının internette güvende kalmaları ön planda yer alıyor

Bilişim Uzmanı Ergün Kalıç güvenli internete dair birçok konuyu Aksu Haber’e özel paylaşarak dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.