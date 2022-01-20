Uzmanından, karne öncesi ailelere kritik uyarılar

Yarın okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte bütün öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, karne notları düşük öğrenciler ve aileleri de başarısızlık korkusuna kapılıyor. Psikolog Sibel Kılıç, ‘kötü karne notları’ konusunda ailelere uyarılarda bulundu.



Özellikle düşük not korkusu yaşayan öğrencilerin ailelerine büyük görevler düştüğünü belirten Kılıç, “Karnesinde zayıf olan çocuklarınızı aşağılamayın, başkalarıyla kıyaslamayın ve aşırı tepki göstermeyin.” uyarısında bulundu.



Öğrenciler okul içi performanslarının karşılığında karnelerini alacak. Psikolog Sibel Kılıç, “kötü karne” konusunda aileleri uyardı.



Psikolog Sibel Kılıç, ebeveynlerin çocuklarının alacağı karne notlarına ilişkin nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.