Uzmanlar uyardı! Anne babalar dikkat!
Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla uzaktan eğitime geçen okullar yaklaşık 1,5 yıl sonra, bugün yüz yüze eğitime başladı.
GÜNDEM 06.09.2021, 12:23 06.09.2021, 12:56
Uzmanlar, evde olmaya alışan çocukların psikolojik olarak okula gitmeye hazırlanmaları gerektiğini söylüyor. Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Okul Psikolojik Danışmanı Muhammed Akyol, öğrencilerin okuldan eve geldiğinde, velilerin baskıcı bir şekilde davranmaması gerektiğini söyledi.
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