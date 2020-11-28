Uzmanlar uyardı: Süper indirim peşinde dolandırılmayın
Büyük indirimlerin ve alışveriş çılgınlığının adresi olan Efsane Cuma indirimleri geldi çattı.
GÜNDEM 28.11.2020, 15:59 28.11.2020, 16:34
Uzmanlar da tüketicileri dolandırıcılara karşı, "Taklit sitelerden uzak durun, ‘Güven Damgası’nı kontrol edin, fiyatları farklı sitelerle karşılaştırın ve sanal kart kullanmaya özen gösterin” diyerek uyardı.
Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu, vatandaşlara, her siteden alışveriş yapmamalarını söyleyerek, sitelerin kaynağını iyi araştırmalarını istedi.
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