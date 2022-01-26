Vahşi cinayet! Oğlu ihbar etti, korkunç halde bulundu
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. İhbarı yapan yaşlı kadının oğlu ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice (35) 112'yi telefonla arayarak Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulundu.
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti.
Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi.
Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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