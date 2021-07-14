Vaka sayısı 7 bine dayandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı.

43 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 29,98 olarak kayda geçti.

Aşılananların sayısı 60 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

Gümüşhane de en az aşılananlar listesine dahil oldu

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Hakkari'deki aşılama oranı yüzde 55'i geçerek yüzde 55,9 oldu.