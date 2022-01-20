Vaka sayısı 70 bini geçti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 412 bin 31 COVID-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı.

176 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 84 bin 426 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,31,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,10 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 140 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 300 bin 231'i birinci doz, 52 milyon 201 bin 758'i ikinci doz, 23 milyon 870 bin 479'u üçüncü doz olmak üzere 140 milyon 87 bin 559'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

65 yaş üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstünü uyararak verileri paylaştı:

"Son verilere göre, 65 yaş ve üstü vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir."