Vali ile bir kaymakam koronaya yakalandı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün ‘Covid-19’ testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
GÜNDEM 29.09.2020, 15:32 29.09.2020, 15:40
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Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vali Çakır, görülen belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Vali Çakır’a İl Sağlık Müdürlüğü yetkileri Kovid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Vali Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün de korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vali Yardımcısı Göncü’nün, tedavisinin ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.
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