Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van deprem ile sarsıldı...

AFAD'dan alınan verilere göre Tuşba içesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 8.20 kilometre derinliğinde yaşandı

Saat 12.37'de gerçekleşen depremin 8.20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal kaybı ile ilgili açıklama yok

Yaşanan depremde can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.