Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada Tuşba'da saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.
GÜNDEM 10.07.2022, 16:52
Van deprem ile sarsıldı...
AFAD'dan alınan verilere göre Tuşba içesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Yerin 8.20 kilometre derinliğinde yaşandı
Saat 12.37'de gerçekleşen depremin 8.20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Can ve mal kaybı ile ilgili açıklama yok
Yaşanan depremde can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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