Van'da terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalında 30 Ağustos 2020'de operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda önceki yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşendiği değerlendirilen 2 adet el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.