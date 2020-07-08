Van'da yeri tespit edilen tekne enkazının ilk görüntüleri!

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi.



Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.