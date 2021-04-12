Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.
NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.
Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.
NASA'ya ait internet sitesindeki oylama ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.
NASA'nın Van Gölü fotoğrafı, astronot Kate Rubins tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olduğu zaman çekilmişti. Fotoğrafın çekilme tarihi 12 Eylül 2016 olarak kayıtlara geçmiş.
8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmada finale kalan diğer fotoğraf, astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen hareket halindeki yıldızların oluşturduğu dairesel fotoğraf oldu.
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