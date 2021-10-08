Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

İki ilde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 405 kilo 600 gram eroine el konulurken, 2 kişi de gözaltına alındı.

GÜNDEM 08.10.2021, 11:16
Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Ekipler, uzun süreli takip sonucu 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

Oprasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Soylu, "Türk Polisi yakalar. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

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