Van ve Siirt şehitleri son yolculuklarına uğurlandı!

Şehit olan emniyet mensuplarından Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da tören düzenlendi.

Cenaze törenine, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehitlerin naaşlarının başında polisler nöbet tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstüner'in cenazesi Beypazarı'nda Keskin'in cenazesinin ise Evren'de toprağa verildiği öğrenildi.

Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan ise Bursa'daki baba ocağında toprağa verildi.

Özel Harekât polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa’da gözyaşlarıyla uğurlandı.

Şehitler, Komiser Gökhun Mete Altınbaş Kırıkkale’de, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay İzmir’de, polis memuru Burak Derya ise Mersin’de son yolculuklarına uğurlandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisleri anıl kemal kurtul ve Muhammet demir de son yolculuklarına uğurlandılar

teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un cenazesi ise memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.