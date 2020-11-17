Vaniköy Camii yangınında itfaiye raporu açıklandı

355 yıllık Vaniköy Camii, pazar günü alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma devam ederken, yangının çıkış nedenine ışık tutacak itfaiye raporu açıklandı.

"ELEKTRİK TESİSATI SEBEP OLDU"

İtfaiye raporunda, "Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir." bilgileri yer aldı.