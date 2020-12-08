Vaniköy Camii yangınında kusurlu bulundu

İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.





Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

Vaniköy Camii, 15 Kasım tarihinde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti.

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki yalıların arasında yer alan cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.