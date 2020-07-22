Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda akraba ziyareti yapmayı düşünüyor mu?
Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kurban Bayramı'nda düşünülmüyor.
GÜNDEM 22.07.2020, 15:05
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Peki, bayramda ziyaretler yapılmalı mı, ziyaretler yapılacaksa nelere dikkat edilmeli?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli" dedi.
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