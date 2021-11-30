Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge için kurul çalışmalarını tamamladık
3600 ek göstergenin çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyen Vedat Bilgin, konu için bakanlıkta oluşturulan kurulda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
GÜNDEM 30.11.2021, 12:27 30.11.2021, 14:11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantıda konuşan bilgin merakla beklenen 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu.
"KURUL ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK"
Konu hakkında bakanlıkta oluşturulan kurulda çalışmaların tamamlandığını bildiren Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.
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