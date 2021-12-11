Vedat Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşmeleri yapıldı.

''CİDDİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YAPACAĞIZ''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili, ''Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır'' ifadelerini kullandı.

''YAKLAŞIK 6 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİMİZ VAR''

Bakan Bilgin, asgari ücretle çalışan işçi sayısına ilişkin iddialara açıklık getirerek, ''Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var'' dedi.

3600 EK GÖSTERGE MESELESİ İÇİN KOMİSYON TOPLANACAK

Bilgin, ''3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır.'' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.